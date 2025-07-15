Rize'de Yüzme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Rize'de Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Rize\'de Yüzme Etkinliği Düzenlendi
15.07.2025 11:06
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15 Temmuz'da Rize'de 16 yüzücü, dalgalı denizde 4 kilometre yüzdü ve etkinlik keyifli anlarla sona erdi.

RİZE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında Karadeniz'e açılan grup, dalgalı denizde 1,5 saatte 4 kilometre yüzdü.

Rize'de 16 kişilik yüzücü grup tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Bir Baştan Bir Başa Rize' adlı yüzme etkinliği düzenledi. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinlikte; grup, Rize Limanı'ndan kendilerini Karadeniz'in derin sularına bıraktı. Yağışlı ve dalgalı denize rağmen kulaç atarak 4 kilometre yüzen yüzücüler, 1,5 saat sonra bitiş noktası olan İslampaşa Mahallesi'nden kıyıya çıktı. Kıyıdan gözlemlenen yüzücüler, zaman zaman sis ve dalgalar arasında kayboldu.

'15 TEMMUZ ANISINA BİR FARKINDALIK OLSUN DİYE YAPIYORUZ'

Etkinliği organize eden eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, "15 Temmuz anısına bir farkındalık olsun diye yapıyoruz. Yaklaşık 3,5-4 kilometre yüzme mesafemiz var. Bizden sonra da bu etkinlik kalıcı olarak devam eder diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'ÇOK KEYİFLİYDİ AMA ZORDU'

Paletle yüzerek karaya ilk ulaşan Emin Kanbur (59) da "Çok zor değildi. Havanın yağmurlu ve serin olması avantajdı. Tek dezavantaj, Rize'yi denizden seyredememekti. Dalgalar konforlu nefes almamızı engelledi. Bunların dışından mükemmel bir parkurdu. Ben paletli olarak birinci geldim ama serbest yüzmede Cihan arkadaşımız iyi bir performans sergiledi" dedi.

Serbest yüzmede karaya ilk ulaşan Cihan Topçu (48) ise "Çok keyifliydi ama zordu. Dalgalar zorladı ama keyif aldım. Bu 4'üncü yılım, severek geliyoruz. İnşallah yeniden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcılara madalya takdimi ve kahvaltı ile sona erdi.

U

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rize'de Yüzme Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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