Rizespor 3-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında Ali Sowe'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada yeniden sağ kanattan son çizgiye inen Muhammet Taha Şahin'in pasında Ali Sowe, kafayla topu ağlara gönderdi. 3-0
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala (Eray Korkmaz dk. 86), Alikulov, Attila Mocsi, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Rachid Ghezzal (Benhur Keser dk. 84), Dal Varesanovic (Muhamed Buljubasic dk. 69), Emrecan Bulut (Altin Zeqiri dk. 48), Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 84)
Yedekler: Tarık Çetin, Casper Hojer, Ayberk Karapo, Martin Minchev, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı (Carlos Mane dk. 46), Joseph Attamah, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia (Baran Ali Gezek dk. 46), Ali Karimi (Yaw Ackah dk. 70), Kartal Yılmaz, Stephane Bahoken, Aylton Boa Morte (Duckens Nazon dk. 70)
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Batuhan Özgan, Anthony Uzodimma, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Emrecan Bulut (dk. 41), Ali Sowe (dk. 72 ve 80) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Stephane Bahoken (dk. 75) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Papanikolaou, Grbic, Ali Sowe, Mithat Pala (Çakur Rizespor), Aylton Boa Morte, Kartal Yılmaz (Kayserispor) - RİZE
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