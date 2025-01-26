(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
Sğoer Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti.
Rizespor rakibi karşısında Ibrahim Olawoyin'in 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Karadeniz temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı. 47. dakikada Ali Sowe Rizespor'u mücadelede 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. Adana Demirspor'da Bünyamin Balat 52. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
69. dakikada Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Rachid Ghezzal skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Adana Demirspor'da Antonio Simao Muanza (Maestro) skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Rizespor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Son Dakika › Spor › Rizespor, Adana Demirspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?