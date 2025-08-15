Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sahada taktiksel rondo pas çalışması yapan yeşil-mavililer idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. - RİZE
Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
