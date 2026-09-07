Rizespor-Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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Rizespor-Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Ev sahibi ekibin özellikle 21 ve 25. dakikalardaki etkili atakları, konuk ekip savunması ve kalecisi Victor tarafından başarıyla savuşturuldu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Ahmed Kutucu, Laçi, Olawoyin, Emrecan Bulut, Sowe

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Fernandes, Hagi (Dk. 40 Yusuf Özdemir), Arda Usluoğlu

Sarı kart: Dk. 31 Mocsi (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

17. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı kornerde topun başına geçen Laçi'nin gönderdiği şut, ceza sahasında savunma tarafından kontrol edildi.

21. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

25. dakikada Olawoyin'in ceza yayının önünden şutunda, kaleci Victor topu önleyerek gole izin vermedi.

45. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Hadergjonaj şutunu çekti. Savunma topu engelledi.

İlk yarı, golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rizespor-Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rizespor-Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı - Son Dakika
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