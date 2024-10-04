Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi

Rizespor, Antalyaspor\'u 2-1 Yendi

Çaykur Rizespor, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek özgüven kazandı. Teknik direktörler değerlendirdi.

04.10.2024 23:59
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SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: BU GALİBİYET, STRESİ AZALTACAK VE BİR ÖZ GÜVEN GETİRECEK

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Nasıl oynarsak oynayalım ama kazanalım. Hiçbir zaman demedim. Beş kere kaybettik. Bunlardan Galatasaray maçını bir kenara bıraktığımız zaman diğer 4 mağlubiyette bu maçtan çok daha iyi oynadık. Futbol böyle bir oyun. Bugün istediklerimizi yapamadık ama golleri bulduk. Maçın son dakikalarında bir gol yedik. Kalan 8-9 dakika bizim için kolay değildi. Stresliydi. Hepimizin üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Bu baskı bizi tuttu. Maça iyi başlayamadık. Aslında bocalama periyodu yaşarken goller geldi" değerlendirmesinde bulundu.

'BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI'

Orta ve uzun vadede daha iyi oynamak gerektiğini ifade eden Palut, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet, stresi azaltacak ve bir özgüven getirecek. Daha önce oynadığımız iyi oyunları oynayarak skorlar alacağız. Halen daha çok içerdeyiz. Beş maç kaybettik ve bunlardan bir tanesini telafi edebildik. Daha alttayız. Devam etmemiz lazım. Orta ve uzun vadede daha iyi oynamamız lazım. Güzel sonuçları buna eklememiz lazım. Oyuncularım baskı altında oynadılar onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

MEHMET AURELIO: MAALESEF BU AKŞAM KAYBETTİK

İlk yarıda topa çok fazla sahip olduklarını söyleyen Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio ise "Elimizden geleni yaptık. Rakibe çok fazla fırsat vermedik. Rakip ilk pozisyonunda golü buldu ve bu golden sonra aslında oyuna daha fazla girmeye başladı. İkinci yarıda belki biz geri dönebilirdik. Topa daha fazla sahip olduk. Daha çok oynadık. Golü çok geç dakikalarda bulduğumuzdan dolayı geri dönme gerçekleşmedi ve beraberlik kaçtı. Maalesef bu akşam kaybettik" dedi.

Kaynak: DHA

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