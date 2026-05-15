Rizespor, Beşiktaş'ı 2-0 Geçti

15.05.2026 21:11
Süper Lig'de Rizespor, Beşiktaş'ı ilk yarıda Sowe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Stat: : Çaykur Didi

Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Ndidi, Cengiz Ünder, Asllani, Orkun Kökçü, Toure, Mustafa Hekimoğlu

Goller: Dk.18, Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.14 Agbadou, Dk. 33 Cengiz Ünder, Dk. 37 Ndidi (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.

6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.

31. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı ikiye çıkardı. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında Sowe, kafayla topuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

