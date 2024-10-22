Rizespor, Bodrum FK\'yı 1-0 Geçti

Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sipay Bodrum FK'yı "güzel bir dakikada" buldukları golle mağlup ettiklerin söyledi.

İlhan Palut, Karadeniz temsilcisinin Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin ligde güzel bir etki bıraktığını ifade etti.

Karşılaşmadaki oyunun beklediklerine yakın olduğunu dile getiren Palut, "Topun daha çok bizde olacağı, Bodrumspor'un birebir savunmaları agresif, kontra ataklarla etkili, direkt toplarla ve duran toplarla da fırsat yakalamaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk." dedi.

İlk yarıda rakip kaleyi tehdit etmekten uzak olduklarını anlatan Palut, "Bodrumspor'un duran toptan yakaladığı net bir pozisyon vardı. O bizim adımıza maçın kırılma anıydı. Bir refleksle kalecimiz kurtardı. İkinci yarı oyunu daha fazla domine ettik. Oyuna giren oyuncularımız katkı yaptılar ve güzel bir dakikada golü bulduk. Çok değerli bir üç puan aldık." diye konuştu.

Kötü bir lig başlangıcı yaptıklarını dile getiren Palut, "Son iki haftada galibiyet aldık ama hala ligin kötü başlayan takımlarından birisiyiz. Beş mağlubiyet, üç galibiyet. Oran bizim aleyhimize. Bunu düzeltmek için daha iyi oynamaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.