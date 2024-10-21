Rizespor, Bodrum'u Deplasmanda Geçti

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celustka, Ahmet Aslan (Dk. 86 Celal Dumanlı), Fredy (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Mohammed (Dk. 86 Samet Yalçın), Brazao (Dk. 80 Ege Bilsel), Dimitrov (Dk. 80 Kenan Özer), Puşcaş
Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov (Dk. 80 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 72 Mithat Pala), Mocsi, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 72 Ghezzal), Olawoyin, Jurecka (Dk. 46 Sowe), Emrecan Bulut (Dk. 46 Zeqiri), Hadziahmetovic, Muhammet Taha Şahin
Gol: Dk. 83 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Olawoyin, Dk. 52 Hadziahmetovic (Çaykur Rizespor) Dk. 58 Ajeti, Dk. 88 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
54. dakikada, hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin vuruşunda top, kale diğinin yanından dışarıya çıktı.
75. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün Çaykur Rizespor ceza sahası önününden sert vuruşunda top, auta gitti.
83. dakikada gelişen Ghezzal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sowe, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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