Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Benhur'a teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Rizespor'dan Benhur Keser ile Ayrılık - Son Dakika
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