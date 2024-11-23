Rizespor'dan Eyüpspor'a Deplasman Zaferi - Son Dakika
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Spor

Rizespor'dan Eyüpspor'a Deplasman Zaferi

İlhan Palut, Eyüpspor galibiyeti sonrası takımlarının mücadelesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

23.11.2024 17:04
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Eyüpspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, "Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç öncesi değerlendirmelerimde de bu maçın seyirciler için keyifli bir mücadele olacağı yönündeydi. Pozitif futbol oynayan iki takımın mücadelesiydi. 3. bölgeye biz de rakibimiz de çok gitti. Maç içinde kıran kırana bir mücadele vardı. Biz, tüm oyuncularımızdan defansa katkı istedik. Önde baskı yaptık etkili olduk. Çok fazla toplar kazandık. Negatif olan yanlarımız da vardı ve bazı pozisyonlarda rakibimize pozisyonlar verdik. Eyüpspor iyi bir takım ve ne yapmak istediğini bilen bir takım. Arda Hoca'yı da kutluyorum. Böyle bir takıma karşı deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibimizi de sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Yönetim kurulumuz bize her zaman destek verdi"

Son haftalarda yakaladıkları başarılı grafik hakkında da konuşan İlhan Palut, "Fenerbahçe maçında yediğimiz gole kadar çok iyi bir Rizespor vardı. Sonrasında Galatasaray maçında, bunu takip eden ve sahadan mağlup olduğumuz maçlarda yeterince iyi değildik. Bu dönemde evet yıprandık. Rizespor camiasına zarar mı veriyoruz diye düşündüm. Bu süreçte başkanımız ve yönetim kurulumuz bize her zaman destek verdi. Çalışmaya ve çabalamaya devam ettik. ve bugün iyi bir istatistik yakaladık diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'un bu süreçte kendine güvenmesini doğru bulduğunu aktaran Palut, "Ben de bu tarz süreçlerde antrenöre güvenip devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki de çok uzun süreli iyi performanslar gelecekken bazen 1-2 haftalık kötü sonuçlar sebebiyle kulüpler, teknik adamlarla yollarını ayırıyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor'dan Eyüpspor'a Deplasman Zaferi - Son Dakika

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