Rizespor Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcular, Kıbrıs Caddesi'nde çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Turgut, burada gazetecilere, Rize'de sokakta yapılan kahvaltıda simit ve kaşar yenmesinin birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen bir etkinlik olduğunu söyledi.

Esnaf ve vatandaşlarla oturup hasbıhal ettiklerini ifade eden Turgut, "Bizleri çok çok iyi ağırladılar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Turgut, transfer konusu hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Transferler ile ilgili konuşmayı neticelenince görmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Neticelenmeden yapacağımız işleri anlatmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocamızın liderliğinde inşallah en doğru ve bize başarıyı getirecek transferleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin en iyi olmak, en yukarılara oynamak olduğunu vurgulayan Turgut, başarıya ve üst sıralara endeksli hedeflerinin olduğunu anlattı.

"Çaykur Rizespor'un ses getirmesini istiyoruz"

Teknik direktör Palut da çok samimi ve güzel bir ortam olduğunu belirterek, "Ben de keyif aldım. Şehirde olmaktan ara ara sokağa çıkmaktan, Rize'nin dinamiklerine hakim olmaktan mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Yeni sezon çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?, transfer konusunda neler söylemek istersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Palut, "Takımımız kurulsun, ortaya resim çıksın, ondan sonra bu konuda daha somut konuşuruz. Başarılı olmak istiyoruz. Çaykur Rizespor'un ses getirmesini ve şehrin mutlu olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.