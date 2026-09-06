Rizespor, evinde Alanyaspor'u konuk edecek
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde sakat olan Alikulov maçta forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 6 puan elde etti.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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