Rizespor - Eyüpspor: İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
32. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Alp, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Buljubasic, Eray Korkmaz, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Cengiz Alp Köseer, Stepanenko, Emre Mor, Birkan Tetik, Hamza Akman, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan - RİZE
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