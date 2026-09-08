Rizespor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına Alanyaspor yenilgisi sonrasında başladı

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Recep Uçar, futbolcularla toplantı yaptı.

Alanyaspor maçında dün ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışmaları yaparken diğer futbolcular, rondo pas, şut, orta ve koşuyla idmanı tamamladı.

Karadeniz ekibi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.