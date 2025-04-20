Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti

Rizespor, Eyüpspor\'u 1-0 Mağlup Etti

İlhan Palut, ilk yarıda kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda oyuncuların performansını övdü.

20.04.2025 20:28
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Eyüpspor maçının ardından, "İlk yarı kendi oyunumuzdan uzaktık bu plan dahilinde bir şeydi ama planın devamını getiremedik. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde bulunduğu konumdan kurtulup üst sıralara yükselmek istediklerini vurgulayarak, "Maç iki takım için de önemliydi. Bir ay içeresinde düşünmediğimiz bir yerde bulduk kendimizi. Yani biz kendi performansımızla getirdik buraya. Bundan sonra da yapmamız gerekenler belli alabildiğimiz maksimum puanı alıp bu zor durumdan inşallah kurtulmak" ifadelerini kullandı.

"Futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı"

İlk yarıya göre ikinci yarı oynanan futbol ve oyuncuların performansının daha iyi olduğunu kaydeden Palut "Sürekli önde baskı yapmak isteyen bir teknik direktörüm. Saha içeresinde birebir eşleşmelerden kaçınmam ama bazen süreç ve içinde bulunduğunuz durum size başka şeyler de düşündürebiliyor. İlk yarıda kompakt kalalım, pozisyon vermeyelim, kazandığımız toplar ile doğru çıkışları yakalayıp rakip kalede etkili olalım planıyla maça başladık. Kompakt duralım, rakibe pozisyon vermeyelim kısmı tamamdı, pozisyon vermedik ilk yarıya baktığımda ama topu çok geç kazandık. Kazandığımız topları erken kaybettik 2-3 dakikalık bir periyot dışında topa sahip olamadık. Futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı. İkinci yarının başıyla beraber takımın en başta enerjisi arttı. Topa sahip olduk, rakip kaleye yüklendik, çokça duran top kazandık. Rakipten topları kazanma süremiz son derece aşağıya indi. Bir duran toplada sonuçta golü bulduk. Geriye kalan sürede artık şu maçı kazanalım, bitirelim, inanılmaz ihtiyacımız var psikolojisi üzerimizdeydi. Buna rağmen bir iki tane kontra pozisyonumuz var. Genel olarak savunmada Eyüpspor gibi ofansif anlamda iyi bir takıma duruşumuzdan ben memnumum. İlk yarı kendi oyunumuzdan uzaktık bu plan dahilinde bir şeydi ama planın devamını getiremedik. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Eyüpspor gerçekten iyi bir takım. Sahada futbolun doğrularını yapıyorlar. Arda hocayla beraber iyi de yerdeler. Tabii ki onlar daha da iyisini isterler biz buradan bakınca onları iyi yerden görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Su hala çenemizde"

Takımın ligdeki durumunun alınan galibiyet ile giderilmeyeceğine dikkat çeken Palut, "Oyuncularımın genel performanslarından memnunum bu baskı altında, onları da kutluyorum. Taraftarımız uzun süredir maçlardan üzgün ayrılıyor, bugün en azından onları daha yüksek bir moralle ve biraz olsun mutlu olarak evlerine gönderdiysek ne mutlu bize. Genel duruma geldiğimiz zaman açığımız çok, çok fazla içerideyiz, bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde onun için konsantrasyonumuzu koruyup, mücadele gücümüzü koruyup, bugünün ilk yarısından daha iyi olup bu periyottan bir şekilde kendimizi çıkarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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