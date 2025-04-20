Rizespor, Eyüpspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
62. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alikulov'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
76. dakikada Casper Hojer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Claro'nun göğsüne çarpan top filelerle buluştu. 1-0
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Alp, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin (Mithat Pala dk.46), Hojer, Berkay Özcan (Ayberk Karapo dk. 86), Alikulov, Jurecka (Zeqiri dk. 79), Olawoyin (Buljubasic dk .90+3), Akintola, Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Eray Korkmaz, Efe Doğan, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo (Halil Akbunar dk. 60), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 85), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Emre Mor dk. 60), Yalçın Kayan (Stepanenko dk. 85), Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok
Yedekler: Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Hamza Akman
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Claro (dk. 76 k.k.) (Çaykur Rizespor) - RİZE
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