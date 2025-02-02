Rizespor, Fenerbahçe'yi Zorluyor

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Carlos, Skriniar, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Nojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Goller: Dk. 6 ve dk. 13 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 45+8 Dzeko (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 45+3 Amrabat (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin, ceza yayı üzerindeki Ali Sowe'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzeltip falsolu bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 0-1.

13. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Akintola geriden atağa destek veren Ali Sowe'u topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top, direkten ağlara gitti: 0-2.

21. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Seri pasların ardından Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Ghezzal'la buluşturdu. Bu oyuncunun uzaktan sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak köşeye giden topa engel oldu.

42. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Kostic kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada Skriniar kafayla topu ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gereçkesiyle gol iptal edildi.

45+6. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+3. dakikada kullanılan korner atışında Olawoyin'in müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterirken müdahaleyi yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Edin Dzeko geçti. Golcü futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

45+11. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred'in vuruşunda kaleci Tarık'dan dönen topu Oğuz Aydın yakın mesafeden kafayla tamamladı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-1 önde tamamladı.