Rizespor, Fenerbahçe'yi Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rizespor, Fenerbahçe'yi Zorluyor

Çaykur Rizespor, ilk yarıda Fenerbahçe'yi 2-1 önde tamamladı, Dzeko penaltıyla farkı 1'e indirdi.

02.02.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Ülker

Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Carlos, Skriniar, Kostic, Fred, Amrabat, Oğuz Aydın, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Nojer, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Goller: Dk. 6 ve dk. 13 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 45+8 Dzeko (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 34 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 45+3 Amrabat (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Fenerbahçe-Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin, ceza yayı üzerindeki Ali Sowe'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzeltip falsolu bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 0-1.

13. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Akintola geriden atağa destek veren Ali Sowe'u topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top, direkten ağlara gitti: 0-2.

21. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Seri pasların ardından Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Ghezzal'la buluşturdu. Bu oyuncunun uzaktan sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak köşeye giden topa engel oldu.

42. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Kostic kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada Skriniar kafayla topu ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gereçkesiyle gol iptal edildi.

45+6. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+3. dakikada kullanılan korner atışında Olawoyin'in müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterirken müdahaleyi yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Edin Dzeko geçti. Golcü futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

45+11. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred'in vuruşunda kaleci Tarık'dan dönen topu Oğuz Aydın yakın mesafeden kafayla tamamladı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Rizespor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Fenerbahçe'yi Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
14:41 Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar Dünyayı bıraktılar şimdi uzayda savaşacaklar
13:57 Uzmanlar Ethereum’un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı Uzmanlar Ethereum'un 4 bin dolar seviyesine gelmesi için olması gerekenleri sıraladı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:46 183 Filistinli serbest bırakıldı 183 Filistinli serbest bırakıldı
13:43 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
13:41 Cansu Dere’den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı Cansu Dere'den Ayşe Barım düzeltmesi: Yollarımız 11 ay önce ayrıldı
13:41 Bomba iddia: Mourinho, Talisca’yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı Bomba iddia: Mourinho, Talisca'yı Avrupa Ligi kadrosuna almadı
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:04 Celal Şengör’den İstanbul’a 7 metrelik tsunami uyarısı Celal Şengör'den İstanbul'a 7 metrelik tsunami uyarısı
12:55 Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 21:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: Rizespor, Fenerbahçe'yi Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.