Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahsında Göztepe'yi 6-3 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Zeqiri'nin pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
62. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasının dışında buluşan Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2
78. dakikada topla buluşan Koray'ın ceza sahasının içerisine gönderdiği ortada hiç kimseye çarpmayan top yerden sekerek filelerle buluştu. 4-3
85. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan sağ kanata çıkardığı pasında topla buluşan Akintola girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-3
87. dakikada orta sahadan depar atarak ceza sahasına kadar süzülen Zeqiri rakiplerini geçerek topu filelere gönderdi. 6-3
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Bora Özkara
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Mithat Pala (Berkay Özcan dk. 80), Akintola (Ghezzal dk. 89), Varesanovic (Alikulov dk. 55), Abdülkadir Ömür (Zeqiri dk. 46), Sowe (Jurecka dk. 89)
Yedekler: Tarık Çetin, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız (Matsuki dk. 88), Dennis (Miroshi dk. 75), Ogün Bayrak (Taha Altıkardeş dk. 89), Tijanic (Victor Hugo dk. 62), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 75), Romulo
Yedekler: Furkan Bayır, Arda Ercan, Nazım Sangare, Emircan Seçgin
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Casper Hojer (dk. 11) Olawoyin (dk. 32) Ali Sowe (dk. 49) Zeqiri (dk. 62 ve 87) Akintola (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Romulo (dk. 27 ve 45+1 pen.), Koray Günter (dk. 78) (Göztepe)
Sarı kart: Ogün Bayrak (Göztepe) - RİZE
Son Dakika › Spor › Rizespor, Göztepe'yi 6-3 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?