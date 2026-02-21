(ANKARA)- Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği maçı Rizespor 2-0 kazandı.
Ev sahibi Rizespor'a gaibiyeti getiren golleri 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydın kaydetti.
Son Dakika › Spor › Rizespor Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
