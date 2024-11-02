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Rizespor, Sivasspor'a Yenildi

Rizespor, Sivasspor\'a Yenildi

İlhan Palut, Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası kötü gidişatlarına dikkat çekti.

02.11.2024 17:16
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi gitmediklerini söyledi.

Palut, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki maçta bir nefes aldıklarını ve bunu sürdürmek için Sivas'a geldiklerini belirtti.

Yaşanılan kötü periyottan sonra bir istikrar yakalamaları gerektiğini vurgulayan Palut, o niyetle zor bir deplasmana geldiklerini ifade etti.

Sivasspor'un enteresan bir takım olduğunu ve iyi oynadığı zaman tehlikeli olduğunu aktaran Palut, "İstediği oyunu oynayamadığı zamanlarda da bir şekilde gol bulabilen bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Son derece kontrolü bizde başlayan bir oyundu." dedi.

Kontrollü oyuna bir de gol eklediklerini söyleyen Palut, "Daha sonra rakibin üçüncü bölgesine geçişler yaptık, pozisyonlarımız var. Belki skoru artırabilirdik. İkinci yarı başladığı zaman iki gol yedik ve onun devamında tekrar oyunu almaya çalıştık, oyun kontrolümüze girdi." diye konuştu.

Palut, Sivasspor'un 72. dakikada 10 kişi kaldığını anımsatarak, bu dakikadan sonra denemeler yaparak beraberliği getirecek skoru bulmaya çalıştıklarını belirtti.

"Kötü bir sonuç daha aldık, iyi gitmiyoruz"

Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Defansif anlamda ilk dakikadan son dakikaya kadar rakip 10 kişiyken de hiç kabul edemeyeceğimiz bir takım savunması, olmayan bir agresiflik, rakibe duran toplar veren, karambol pozisyonları veren bir defansif anlayışı bugün bizi mağlubiyete götüren en önemli etkendi. Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç daha aldık, iyi gitmiyoruz. Trabzonspor maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız ve iyi bir sonuçla tekrar bir yola koyulmaya çalışacağız. Sivasspor'u tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rizespor, Sivasspor'a Yenildi - Son Dakika

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