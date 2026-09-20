Rizespor TD Uçar, Göztepe'de son dakika penaltısıyla kaybettiği 2 puana üzüldü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Göztepe maçının son anlarında galibiyeti kaçırdıklarından dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İlk 6 haftada 4 deplasman maçı oynadıklarını söyleyen Uçar, "Maçtan önce de ifade ettiğim gibi, Göztepe şu ana dek istediği sonuçları alamamış olsa da bu deplasman her zaman ligin en zorlu virajlarından biridir. Zira fiziksel parametrelerde hala ligin en önde gelen takımlarından birine karşı mücadele ettik. Göztepe'nin, özellikle son birkaç yıldır fiziksel güce dayalı ve son derece belirgin bir oyun anlayışı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

Rakibin gol yollarını analiz ettiklerini ancak ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Recep Uçar, "Bugüne kadar attıkları 9 golün 7'sini duran toplardan, 2'sini ise savunmadan hücuma geçişlerden bulduklarını analiz etmiştik. Rakibimize kıyasla fiziksel yapı ve boy ortalaması olarak daha kısa bir takım olmamız nedeniyle, maçın ilk yarısında hem formasyonumuzda hem de genel oyun planımızda bazı değişikliklere giderek oyunu dengelemek istedik. Ancak ilk yarıda hem savunmada hem de hücumda sahada bizden çok daha etkili bir Göztepe vardı. İkinci topları kazanan ve daha net pozisyonlar üreten taraf onlardı. Biz ise geçiş hücumlarında ve set oyunlarında topu çok kolay kaybedip ataklarımızı sonlandıramadık. Nitekim maçın hemen başında sol kanattan oyun kurmaya çalışırken kaptırdığımız topun ardından kalemizde gördüğümüz geçiş golüyle maça 1-0 geride başladık" şeklinde konuştu.

"İlk yarıyı 1-0 geride kapatmamız şanstı"

İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını vurgulayan Rizespor'un teknik direktörü, "Açıkçası futbol şansına çok inanan biri olmasam da ilk yarıyı yalnızca 1-0 geride kapatmamız bizim adımıza büyük bir şanstı, skor çok daha farklı olabilirdi. Devre arasında formasyon değişikliğine gitmeyi düşündüm ancak takımın reaksiyonunu görmek adına 10 dakika daha beklemeyi tercih ettim. Maçın 57. dakikasında yaptığımız taktiksel ve oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun çehresi tamamen değişti. Bu bölümden itibaren oyunu kontrol eden, topa daha fazla sahip olan ve daha üretken oynayan taraf bizdik. Önce Olawoyin ile beraberliği yakaladık, ardından 80. dakikada bulduğumuz golle 2-1 öne geçtik" dedi.

"Takımın karakterinden memnunum"

Son dakikada yenilen golle kaçan galibiyete üzüldüklerini ancak takımın sergilediği karakterden memnun olduğunu dile getiren Uçar, "Gerçekçi olmak gerekirse 70. dakikaya kadar 1 puana fazlasıyla razı olabilirdim. Ancak 90+2. dakikada yaptığımız basit bir hata sonucunda penaltıdan yediğimiz golle cebimizdeki 2 puanı bırakmış olmak bizi oldukça üzdü. Göztepe deplasmanından alınan 1 puan kağıt üzerinde olumlu görünse de maçın son anlarında galibiyeti kaçırmış olmaktan dolayı mutsuzum. Ancak bardağın dolu tarafından bakacak olursak, şu ana kadar oynadığımız 6 maçın 4'ü deplasman olmasına rağmen 10 puan topladık ve henüz deplasmanda mağlubiyet yaşamadık. Böylesine zorlu bir deplasmanda, 60. dakikadan sonra güçlü bir karakter sergileyerek oyunu lehimize çevirmemiz oldukça değerliydi. Bu nedenle oyuncularımı yürekten kutluyorum" diye ekledi.

"Milli arayı en şekilde değerlendireceğiz"

Milli maçlar için verilen arayı en iyi şekilde değerlendirerek, ligin kalan bölümünde keyif veren bir futbol izletmeyi hedeflediklerini belirten Recep Uçar, "Önümüzde bir milli maç arası ve ardından zorlu bir fikstür var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek, ligin kalan bölümünde taraftarımıza gerek futbol kalitesi gerekse skor anlamında keyif veren bir Rizespor izletmek en büyük hedefimizdir. Öte yandan, Göztepe 3 beraberlik ve galibiyetsiz geçen haftalarla zor bir süreçten geçiyor olsa da sahip oldukları kalite, güç ve camia yapısıyla bunun üstesinden geleceklerine inanıyorum. Göztepe'ye ve teknik direktörleri Stanimir Stoilov'a bundan sonraki süreçte içtenlikle başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Milli takımlara giden toplam yedi oyuncumuz var"

Uzayan milli aranın yeni bir deneyim olduğunu ve Fenerbahçe maçına kadar planlamalarını en verimli şekilde yaptıklarını aktaran Uçar, "Bu sezon eylül ve ekim aylarındaki milli takım takvimlerinin birleştirilmesiyle, normalde iki hafta süren aranın üç haftaya çıkarılması hepimiz için yeni bir deneyim oldu. Milli takımlara giden toplam 7 oyuncumuz var. 4 oyuncumuz U21, diğerleri ise A Milli ve U18 takımlarına katıldılar. Hepsine başarılar diliyorum. Elbette yakaladığımız momentumu bölmeden devam ettirmek isterdik ancak bu durum tüm kulüpler için geçerli. Biz de bu süreci en verimli şekilde planlamaya çalıştık. Maçın ardından Rize'ye dönerek 4 gün antrenman yapacak, sonrasında oyuncularımıza 5 günlük izin vereceğiz. İznin ardından sahamızda hazırlık maçı oynayarak, yaklaşık 20 gün sonra çıkacağımız Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacağız. Küresel futbol takviminin getirdiği bu yeni sürece kulüp olarak en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.