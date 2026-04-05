Rizespor Teknik Direktörü Üzgün

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Uçar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda zor bir maça çıktıklarını belirten Recep Uçar, "Fatih Karagümrük'ün son sırada yer alması, oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Son 3-4 haftadaki performansımızın altında kaldık. Bir türlü oyuna giremedik. Rakip çok dirençliydi. Net savunma yaptılar. Bir türlü üretkenlik gösteremedik. Çok kolay bir frikik savunmasında ikinci top bize maçı kaybettirdi. Üzgünüz. Camiamızdan özür diliyoruz. Kalan haftalarda alacağımız puanlar ve iyi oyunlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum." diye konuştu.