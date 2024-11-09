Rizespor - Trabzonspor: İlk Yarısı 1-1 - Son Dakika
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Rizespor - Trabzonspor: İlk Yarısı 1-1

Trendyol Süper Lig'de Rizespor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Golü Visca attı.

09.11.2024 20:18
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ev sahibi ekip Rizespor'un atağında Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

24. dakikada ceza sahasının içerisinde Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Edin Visca kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+3. kaleciden dönen top önüne düşen Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'dan gelen ofsayt kararı gerekçesiyle gol iptal edildi.

45+8. savunmadan seken topla ceza sahasının dışında buluşan Hadziahmetovic'in bekletmeen gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Papanikolaou, Jurecka, Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Minchev, Doğanay Avcı

Teknik direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Visca, Ozan Tufan, Enis Destan, Banza

Yedekler: Barisic, Hüseyin Türkmen, Cham, Umut Bozok, Umut Güneş, Batagov, Taha Tepe, Cihan Çanak, Draguş, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Varesanovic, Mocsi (Çaykur Rizespor), Enis Destan (Trabzonspor)

Gol: Edin Visca (dk. 24) (Trabzonspor) - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor - Trabzonspor: İlk Yarısı 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rizespor - Trabzonspor: İlk Yarısı 1-1 - Son Dakika
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