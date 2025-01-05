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Rizespor'un VAR Paylaşımı Gündem Oldu

Rizespor\'un VAR Paylaşımı Gündem Oldu

Rizespor'un VAR paylaşımı sonrası Jurecka'yı tıraş eden kuaför özür diledi; "Gol benim yüzümden iptal oldu".

05.01.2025 10:39
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Çaykur Rizespor'un sosyal medyadan "Saç tıraşı var" ifadeleriyle paylaştığı yarı otomatik VAR sistemi fotoğrafı sosyal medyada gündem olunca Jurecka'yı tıraş eden kuaför "Gol benim yüzümden iptal oldu, özür dilerim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısının uzatmaları oynandığı sırada topla ceza sahasına giren Vaclav Jurecka'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol, VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın ardından ise Çaykur Rizespor sosyal medya hesabı üzerinden yarı otomatik VAR sistemi tarafından hazırlanan görseli 'Saç tıraşı VAR' ifadeleriyle paylaştı. Bu görsel sosyal medyada gündem olurken maçtan 1 gün önce Jurecka'nın saçlarını kesen kuaför de, 'Galiba benim suçum, saçları uzun bırakmışız' ifadeleriyle paylaştı. O görselde sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Maçın AVAR hakemlerinden olan Mustafa Savanlar için Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Mustafa Bey ona çok iyi bakalım çünkü inanılmaz seri. Türk futbolunun umudu, yeni VAR hakemlerimiz, AVAR hakemlerimizden bir tanesi. İnanılmaz seri bir şekilde çözdü. Türk futbolunun umut vadeden bir yardımcı hakemi" ifadelerini kullanmıştı.

Vaclav Jurecka'yı maçtan 1 gün önce saç tıraşı eden kuaför Yunus Emre Güner ise golün VAR'dan iptal edilmesinin sebebinin kendi saç kesimi yüzünden olabileceğini dile getirerek, "Ben de VAR'a gidiyorum. Güvenlik kameralarımdan bakacağım. Acaba ben mi uzun bıraktım saçlarını" ifadelerini kullandı.

16 yıldır kuaförlük yaptığını ifade eden Güner kendisinin göremediğini AVAR hakemi Mustafa Savanlar'ın gördüğünü ifade ederek, "16 yıldır Rize'de kuaförlük yapıyorum. Maçtan 1 gün önce, kamp akşamı Jurecka'yı burada saç tıraşı yaptım. Saçını herhalde biraz uzun bıraktık. VAR hakemi Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Benim görmediğimi o gördü, uzun olduğunu yakaladı ve 3-5 saniye içerisinde kararını verdi, ofsayt nedeni ile golümüzü iptal etti. Herhalde geçmişinde bir kuaförlük var. Bir akrabası muhtemelen kuafördür. O yüzden kararı hemen onayladı ve golümüzü iptal etti" dedi.

Kendi güvenlik kameralarını inceleyip hatasını bulacağını da kaydeden Güner, "Gol muhtemelen benim yüzümden iptal oldu. Bütün taraftarlardan özür diliyorum. Kusura bakmayın, bir dahaki saç tıraşını daha güzel yapacağım ki saçlar ofsaytta kalmasın diye. Ben de VAR'a gideceğim. Kendi kameralarımı kontrol edeceğim. O videoları inceleyeceğim. Bir çalışma yapacağız. Uzun bırakmışsak da saçı kısaltacağım. Kendi kameralarımı izleyip, sonuca varıp, kamuoyu ile paylaşacağım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor'un VAR Paylaşımı Gündem Oldu - Son Dakika

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