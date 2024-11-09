Rizespor ve Trabzonspor Beraberliği - Son Dakika
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Rizespor ve Trabzonspor Beraberliği

Süper Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

09.11.2024 20:46
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Ghezzal, Varesanovic, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Enis Destan, Banza

Goller: Dk. 23 Visca (Trabzonspor), 45+10 Hadziahmetovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.44 Varesanovic, 45+10 Mosci (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Enis Destan (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.

15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

???????45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

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