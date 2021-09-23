Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek

Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Yaşanan kötü sonuçlardan sonra Bülent Uygun'la yolları ayıran Karadeniz ekibinde hedef Emre Belözoğlu. Daha önce bir temas olmuştu ancak Uygun'un göreve devam etmesi sebebiyle resmi görüşme yapılmamıştı.

Skorer'in haberine göre; Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Emre Belözoğlu, yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek. İLK HEDEF BELÖZOĞLU Ligdeki kötü başlangıcın ardından teknik direktör Bülent Uygun'la yolları ayıran Çaykur Rizespor, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmeyi amaçlıyor. OKAN BURUK TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Başkan Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

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