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Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika

Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek

23.09.2021 16:25

Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Yaşanan kötü sonuçlardan sonra Bülent Uygun'la yolları ayıran Karadeniz ekibinde hedef Emre Belözoğlu. Daha önce bir temas olmuştu ancak Uygun'un göreve devam etmesi sebebiyle resmi görüşme yapılmamıştı.

Skorer'in haberine göre; Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Emre Belözoğlu, yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Resmiyet kazanıyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da masaya oturacak

İLK HEDEF BELÖZOĞLU

Ligdeki kötü başlangıcın ardından teknik direktör Bülent Uygun'la yolları ayıran Çaykur Rizespor, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmeyi amaçlıyor.

OKAN BURUK TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama yapan Başkan Tahir Kıran, "Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek

Emre Belözoğlu, Bülent Uygun, Tahir Kıran, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika
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