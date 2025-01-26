Rizespor Zor Maçta Kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, zorlandıkları bir maçı kazanarak önemli bir üç puan aldıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyun anlamında takımda "düzeninin" oturduğunu ifade etti.

Maça sonuç odaklı çıktıklarını dile getiren Palut, "Adana Demirspor zor şartlarda mücadele ediyor. Onları da mücadelelerinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Maçın içine geldiğimiz zaman ofansif ve defansif olarak ikiye ayırabileceğimiz bir oyun oldu. Ofansif olarak etkili bir görüntü oldu. Ofansif anlamında takımımın girişim sayısından memnunum. Defansif açıdan baktığımız zaman takım savunmamızdaki netliğimiz olması gerekenin altındaydı. İkili mücadele kazanmamız olması gerekenin daha altındaydı. Zorlandığımız bir maçı kazandık. Önemli bir üç puan aldığımız için bugün mutluyuz. Eksiklerimizi görmezlikten gelmiyorum." diye konuştu.

Palut, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyon hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu da gördük. Görmediğimiz bir bu kalmıştı. Gol verildiğinde ben ofsayt değil de öncesinde bir faul gibi pozisyon mu var diye düşündüm, hayır. Ofsaytı tekrar çek etmişler. Dördüncü hakem bana yaptığı bilgilendirmede 'topun ayaktan çıktığı anın doğru tespit edilmediğini, topun ayaktan çıkma anı çek edildikten sonra pozisyonun ofsayt olarak değerlendirildiğini' söyledi. Prestij açısından hiç iyi değil. Taraftarlar tepki veriyor. Ofsayt mı, değil mi? Hala bilmiyorum. İzlemedim. İnşallah doğrudur. Futbolumuzun prestiji açısından kötü 2-3 dakikaydı."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçı yöneten hakemlerin niyetinin kötü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Hakemlerin verdikleri kararlara değinen Dalcı, "Tüm kararlar sanki biz bu ligden düşmüşüz gibi kolay verilen kararlar. Lehimize verilmesi gereken kararlar ve aleyhimize verilmesi gereken kararlar. Buralarda terazinin çok doğru olduğunu söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

"Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve güçlü bir oyun oynuyoruz." diyen Dalcı, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz haftadan beri pozitif ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Bunun hakkını almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahanın içerisinde belirleyici oyun ve oyuncular olması gerekiyor. Karar vericilerin niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor, cesur olmaları gerekiyor. Skordan ve takımdan bağımsız ya da bulunduğu fikstür ya da puan durumundan bağımsız doğru karar vermeleri gerekiyor."

Antrenörlük hayatında ilk defa hakemleri eleştirdiğini aktaran Dalcı, "Bu kadar basit mi? Geldi verdi, çekti gitti. Oyunun hakkı bu mu? Adalet bu mu? 30 saniyede ya da bir dakikada skor değişebilir, her şey olabilir. Neyse onu ver. Çaykur Rizespor'un veya Adana Demirspor'un durumu seni ilgilendirmez. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın." ifadelerini kullandı.

Dalcı, cesur ve pozitif futbol oynamaya devam edeceklerine vurgu yaparak oyuncuları geliştirmeyi ve yetiştirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.