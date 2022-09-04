Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı - Son Dakika
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Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı

04.09.2022 13:34
Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı

Road Kupası'nın 2'nci ayağı Kilis'te yoğun katılım ile başladı.

Road Kupası'nın 2'nci ayağı Kilis'te yoğun katılım ile başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bünyesinde Kilis Hür Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Kahramanlar Off- Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen yarışmaya 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamında 4,80 km uzunluğundaki '1516 Mercidabık Zaferi' adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından program sona erecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sporcuların araçlarıyla engebeli pistlerden geçmeleri heyecanla izlendi.Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2022 Akdeniz Off-Road Kupası 2'nci ayağına ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını ifade ederek, "Bu etkinliği belediye ve valilik olarak destek veriyoruz. Sporculara başarılar diliyorum. Bu tür etkinlikler Kilis'te devam edecek. İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Etkinlik yarışların ardından saat 17.30'da ödül töreniyle son bulacak.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Tragger, Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı - Son Dakika

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