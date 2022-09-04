Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 'nun bünyesinde Kilis Hür Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Kahramanlar Off- Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen yarışmaya 18 araç ve 36 sporcu katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Road Kupası 2'nci Ayağı Kilis'te başladı - Son Dakika

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