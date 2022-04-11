Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor! - Son Dakika
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Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!

11.04.2022 17:15

Dünyanın en iyi forvetleri listelerinde adı yer alan Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2023 yazında Barcelona'ya gideceğini yönetime iletti.

Dünyanın en iyi forvetleri listelerinde adı her zaman zirvede yer alan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Barcelona'yla anlaşmaya vardı.

BARCELONA'YA İMZA ATTIĞINDA 35 YAŞINDA OLACAK

TVP Sport'un haberine göre, 2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı golcü, Alman devinin yönetimine takımdan ayrılacağını iletti. Barcelona'ya imza attığında 35 yaşında olacak Lewandowski'nin, Bayern Münih'in izin vermesi durumunda bu sezon sonunda da Katalan ekibine imza atabileceği öğrenildi.

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BU SEZON 40 MAÇTA 46 GOL ATTI

Dortmund'dan Bayern Münih'e 2014 yazında bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, bu sezon oynadığı 40 maçta 46 gol atıp 4 asist yaptı.

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