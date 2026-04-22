Rockets İkinci Maçta Lakers'a Yenildi

22.04.2026 10:55
Alperen Şengün double double yapsa da Rockets, Lakers'a 101-94 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 101-94 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla "double double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist kaydederken Marcus Smart, 25 sayı attı.

76ers, Celtics karşısında seriyi eşitledi

Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 111-97 yenerek Doğu Konferansı playoff serisini 1-1'e eşitledi.

76ers'ta VJ Edgecombe, 30 sayı ve 10 ribauntla oynarken Tyrese Maxey, 29 sayı kaydetti. Milli oyuncu Adem Bona ise galibiyete 3 ribaunt ve 1 blokla katkı verdi.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 36 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Blazers, Spurs karşısında 1-1 eşitliği sağladı

Portland Trail Blazers, deplasmanda San Antonio Spurs'u 106-103 yendi ve Batı Konferansı play-off ilk tur serisini 1-1'lik eşitliğe getirdi.

Blazers'ta Scoot Henderson, 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs'ta Stephon Castle, 18 sayı atarken takımın genç yıldızı Victor Wembanyama, ikinci çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Kaynak: AA

