Rockets, Warriors'ı Son Dkada Geçti!

06.04.2026 11:06
Alperen Şengün'ün kritik basketiyle Rockets, Warriors'ı 117-116 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 117-116 mağlup etti.

Chase Center'da Warriors'a konuk olan Rockets, Alperen Şengün'ün bitime 11 saniye kala attığı basketle kazanarak üst üste 6, sezonun 49. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen, 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, 2 blok üretti. Kevin Durant 31 ve Jabari Smith Jr 23 sayı kaydetti.

Peş peşe 4 olmak üzere 42. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 29 ve Brandin Podziemski 18 sayı attı.

Thunder'dan art arda 5. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz'ı 35 sayı farkla 146-111 yenerek arka arkaya 5, sezonun 62. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı lideri Thunder'da Chet Holmgren 21 ve Shai Gilgeous-Alexander 20 sayı buldu.

Art arda 9, bu sezon 58. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Brice Sensabaugh 34, Kyle Filipowski ise 20 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA

