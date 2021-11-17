Roma'da efsaneleşmişti! Ola Solbakken'in menajeri, Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a yolcusu
17.11.2021 23:20
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i gündemine alan sarı-kırmızılılar, futbolcunun menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Norveçli futbolcu, Bodo Glimt'in Roma'yı 6-1 yendiği maçta 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.
Galatasaray'da gençlik operasyonu ara transfer döneminde de sürecek. Sarı-kırmızılılar, Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki Ola Solbakken'i renklerine bağlamak için ilk ciddi girişimini yapmaya hazırlanıyor.
TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK GÖRÜŞME TRANSFERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK
Ajansspor'un haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı. Galatasaray'da yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başlamıştı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.
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