Roma, Jose Mourinho\'nun görevine son verdi

İtalyan devi AS Roma'da Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamada Portekizli hocanın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

"ACİL BİR DEĞİŞİMİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Roma'dan yapılan açıklamada, "Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDIRDI

Jose Mourinho, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya kupayı kazandırmıştı. 2021 yılından bu yana çalıştırdığı İtalyan ekibinde Portekizli hoca, 138 maça çıktı ve 1.70'lik puan ortalaması tutturdu. Roma, bu sezon 20 maçta aldığı 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 9. sırada yer alıyor.