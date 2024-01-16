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Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi - Son Dakika
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Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi

Kötü gidişatın ardından AS Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, ''Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.

16.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:18
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İtalyan devi AS Roma'da Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamada Portekizli hocanın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

"ACİL BİR DEĞİŞİMİN GEREKLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Roma'dan yapılan açıklamada, "Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDIRDI

Jose Mourinho, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya kupayı kazandırmıştı. 2021 yılından bu yana çalıştırdığı İtalyan ekibinde Portekizli hoca, 138 maça çıktı ve 1.70'lik puan ortalaması tutturdu. Roma, bu sezon 20 maçta aldığı 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 9. sırada yer alıyor.

Roma, Jose Mourinho\'nun görevine son verdi
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