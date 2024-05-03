AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı

Geniş Video İzle

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından başlayan, ''Osman Kavala tahliye olabilir?'' tartışmalarına katıldı. Türkeş, ''Düşünmek bile istemiyorum ama acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi bazı çevreleri rahatsız mı ediyor? Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?'' ifadelerini kullandı.

03.05.2024 18:39  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tahliye olma ihtimali üzerinden başlayan tartışmalara AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de dahil oldu. Türkeş, "Düşünmek bile istemiyorum ama acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi bazı çevreleri rahatsız mı ediyor? Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE OSMAN KAVALA DA GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Özel'in görüşmede AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasını, Can Atalay ve Osman Kavala üzerinden Gezi mahkumlarının yeniden yargılama konusunu talep ettiğini yazdı.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?

AK PARTİLİ TÜRKEŞ'TEN "KAVALA" ÇIKIŞI

AK Partili ve MHP'li bazı siyasetçiler, Kavala'nın tahliye edilme ihtimali üzerinden yaşanan tartışmada Abdülkadir Selvi'ye tepki gösterirken, tartışmalara AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de dahil oldu.

AK Partili Türkeş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söyledi: " Türkiye'nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan 'Osman Kavala' davasının Avukatları Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler. Malumunuz Osman Kavala 7 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?
AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş

"BU KİŞİLER NEYE KARŞI ÇIKTILAR?"

Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar. Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.

A- Abdülkadir Selvi'nin meseleyi yazmış olmasına mı?

B- Osman Kavala'nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?

C- Türkiye'nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?

D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?

E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?

F- Düşünmek bile istemiyorum ama acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi bazı çevreleri rahatsız mı ediyor?"

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞU

Gezi Parkı ve 15 Temmuz soruşturması kapsamında yargılanan Osman Kavala hakkında 25 Nisan 2022'de mahkeme heyeti tarafından karar verilmişti. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırmıştı.

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: Neye dayanarak ve neye karşı çıktılar?
Osman Kavala

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.

AK Partili Tuğrul Türkeş\'ten "Osman Kavala" çıkışı

Tuğrul Türkeş, Osman Kavala, Milletvekili, AK Parti, Ankara, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fevzi Tankuş: Yazıklar olsun Kavala’yı çıkaracaklar bundan sonra yargıya olmayan güven daha da düşecek. Suçluysa cezasını kesin gitsin 7 yıl yargılama mı olur cezası onandıysa nasıl çıkaracaksınız 1 1 Yanıtla
  • Aa: 7 yıldır yargılama nedir yav.Suclu ise ver cezasını yedi yıldan sonra ya suçlu değil derseniz ne olacak 1 1 Yanıtla
    Tayfun Işık: Sen haberi okumuyorsun galiba yargıtay ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamiş 3 0

18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 Canlı anlatım Maçta gol yağmuru var Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 20:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement