CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi

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CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'la görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettiğini söyledi. Sezer'in Erdoğan'ın özel kalem ve protokol müdürünün büyükelçi olduğunu, CHP tarafından da bir büyükelçinin görüşmede yer alması gerektiğini söylediğini belirten Özel, "Ben de İstanbul Milletvekilimiz olan Namık Tan'ı bu konuda görevlendirdim. Milletvekili grubumuzdaki tek büyükelçidir kendisi." ifadelerini kullandı.

03.05.2024 17:17
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettiğini söyledi. Erdoğan'ın özel kalem ve protokol müdürünün büyükelçi olduğunu, bu nedenle CHP tarafında da bir büyükelçi bulunması önerisinin Sezer'den geldiğini belirten Özel, "Ben de İstanbul Milletvekilimiz olan Namık Tan'ı bu konuda görevlendirdim. Milletvekili grubumuzdaki tek büyükelçidir kendisi." dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEDEN ÖNCE AHMET NECDET SEZER'İ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel arasındaki görüşmenin yankıları sürerken, tarihi zirveye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'la görüşmeden önce eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret ettiğini söyledi.

CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer

SEZER'DEN ÖZEL'E "BÜYÜKELÇİ" ÖNERİSİ

Sezer'den Erdoğan'la görüşmeden önce öneri aldığını belirten Özgür Özel, görüşmede CHP tarafında bir büyükelçinin yer alması önerisinin eski Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini belirtti. Özgür Özel şunları söyledi: "Namık Tan ile ilgili merakı giderelim. Ben Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret etmeden önce seçilmiş son tarafsız Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'e bir ziyarette bulundum.

CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi

Ziyaretim hem kendisinin bana nazik kutlama mesajına teşekkür etmek içindi, hem de bir Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeden önce kendisinin önerilerini almak ve bazı sorularıma kendisinden yardım istemek üzereydi. Kendisini uyarısı bana şöyle oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın özel kaleminin ve protokol müdürlüğünün bir büyükelçi olduğunu, onun için benim de partimde bulunan büyükelçilerden birini görevlendirmek suretiyle bu protokol akışını, randevulaşmayı ve devamını özel kalemimizle koordineli bir büyükelçinin götürmesinin doğru olacağını ifade ettiler.

CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi

"İSTANBUL MİLLETVEKİLİMİZ NAMIK TAN'I HEYETTE BLUNDURDUK"

Ben de partimizde görev yapan ve şu anda İstanbul Milletvekilimiz olan Namık Tan'ı bu konuda görevlendirdim. Kendisi de Cumhurbaşkanlığı Protokol Başkanı ve Özel Kalem Müdürü'yle dünkü görüşmenin detaylarını görüştüler. Heyet teşekkülü sırasında da kendi mesleki deneyimleri ve birikimleri gereğince görüşmeyi takip etmek ve gerekli notları tutmak üzere de Namık Tan'ı heyette bulundurduk.

CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi

"MİLLETVEKİLİ GRUBUMUZDAKİ TEK BÜYÜKELÇİ"

Kendileri de önce Sayın Elitaş, Sayın Cumhurbaşkanına eşlik ediyordu. Not tutma noktasında ilerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanının daveti üzerine Özel Kalem Müdürü de eşlik etti ve böylece iki büyükelçinin görüşme ile ilgili not tuttukları süreci hep birlikte yaşamış olduk. İsim tercihini elbette ben yaptım. Milletvekili grubumuzdaki tek büyükelçidir kendisi. Ama bir büyükelçiyi görevlendirme önerisi kendi deneyim ve taktirleri ile Sayın Ahmet Necdet Sezer'in doğrudan bana teklifiyle olmuştur."

CHP lideri Özel: Erdoğan\'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer\'den geldi

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi - Son Dakika

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