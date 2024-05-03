Meteoroloji Uzmanı: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uzmanı: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Uzmanı: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklediklerini açıkladı. Cumartesi günü Marmara'nın batısında kuvvetli yağışlar beklenirken, Doğu Akdeniz genelinde de gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz'de iç kesimlerde lokal kuvvetli yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu'nun genelinde ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da kuvvetli yağışlar görülecek. Sıcaklıkların cumartesi günü düşeceği ve önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıkların oldukça düşeceği belirtildi.

03.05.2024 15:15  Güncelleme: 15:25
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Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu yağışların ülke genelinde görüleceğini belirten hava tahmin uzmanı Yavuz, "Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Marmara'nın batısında Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini anlatan Yavuz, Doğu Akdeniz'in genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların olacağını aktardı.

Doğu Anadolu ve Karadeniz

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, "Orta ve Doğu Karadeniz'de de özellikle iç kesimlerinde lokal kuvvetli yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun hemen hemen genelinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek"

Sıcaklıkların cumartesi günü ülke genelinde düşeceğini vurgulayan Yavuz, "Pazar günü ise kuvvetli poyrazla birlikte batı bölgelerimiz sıcaklıklarının bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek. Bunun yanında pazar günü yağışlar da yine Doğu bölgelerimizde kuvvetli" ifadelerini kullandı.

İstanbul

İstanbul'un hava durumuna ilişkin ise yağışların görüleceğini açıklayan Hava Tahmin Uzmanı Yavuz, "Sıcaklıklar 17-18 dereceler civarında. Çarşamba gününe kadar 17-18 dereceler civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 12-13 dereceler civarında. Dikkat ederseniz geceyle gündüz arasında fazla bir fark yok" kaydetti.

Ankara

Ankara'da da sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Yavuz, "Sıcaklıklar 17-18 derecelere düşüyor. Gece sıcaklıklarındaki düşüş biraz daha hızla Başkent Ankara'da. Pazar'ı pazartesiye bağlayan gece 2 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meteoroloji Uzmanı: Hafta sonu ülke genelinde yağışlar bekleniyor - Son Dakika

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