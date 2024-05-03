Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Serkan Emrecan, Salih, Muçi, Rashica, Ghezzal, Semih, Muleka.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Verasonovic, Sauer, Akintola, Gaich.

CANLI ANLATIM

12' GOL İPTAL! Hakem VAR ile yaptığı görüşmenin ardından Salih'in çevirdiği topun oyun dışında olduğuna karar verdi ve skor yeniden 1-1 oldu.

11' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal arka direkteki Salih'e ortasını açtı. Arka direkte Salih pasını tekte Semih'e verdi. Bir anda önü boşalan Semih topu ağlara gönderdi.

10' GOOOLLL! Beşiktaş 2-1 Çaykur Rizespor

9' Köşe vuruşunda topun başına geçen Muçi ön direğe ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı. Sağ kanatta Svensson ortasını açtı. Arka direkte Necip topu indirdi ve altı pasın içerisinde boş kalan Colley topu ağlara gönderdi.

7' GOOOLLL! Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

7' Beşiktaş etkili geldi. Santra sonrasında sağ kanatta topla buluşan Svensson pasını ceza sahası içindeki Rashica'ya verdi. Rashica'nın arkaya çevirdiği topta Muçi'nin vuruşu savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

6' Köşe vuruşunda topun başına geçen Shelvey ön direğe ortasını açtı. Ön direkte topu Emirhan arkaya aşırdı ve altı pasın içerisinde boşta kalan Olawoyin topu boş ağlara gönderdi.

5' GOOOLLL! Beşiktaş 0-1 Çaykur Rizespor

3' Orta alanda topu kazanan Muçi sağ kanattan topla geldi ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Tarık köşeden topu çıkardı.

1' Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı başladı.