İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

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MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasıyla ilgili iş dünyasına seslendi. Erdoğan, "İsrail ile ticaretin durdurulmasının ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz. Aldığımız bu kararla Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki, önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur" ifadelerini kullandı.

03.05.2024 18:48  Güncelleme: 19:46
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MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail ile ticaretin durdurulmasının ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz. Aldığımız bu kararla Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki, önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur" dedi.

ERDOĞAN, MÜSİAD YÖNETİM KURULU İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetiyle buluştu. Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasına yönelik konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, bu sürecin iş birliği içinde yürütüleceğini söyledi.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MÜSİAD 6 Şubat depremlerinden sonra da milletimiz için seferber olmuştur. Depremin ilk anından itibaren afetzedelerimizin sıkıntıların giderilmesi ve yeniden ihya noktasında sergiledikleri dayanışmayı takdirle karşılıyorum. Toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir fatura ile karşılaşmıştık. Toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. MÜSİAD gibi sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımızın desteğiyle yaralılarımızı süratle sarıyoruz.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

"SONUÇLARI İŞ DÜNYAMIZLA EŞ GÜDÜM VE İSTİŞARE İLE YÜRÜTECEĞİZ"

Dünden itibaren İsrail'le tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare ile yürüteceğiz. Biz bölgemizde hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

"BATI'NIN ÜZERİMİZE NASIL SALDIRACAĞINI BİLİYORUZ, DİK DURACAĞIZ"

Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı istemiyoruz. Hep birlikte barış ve refah içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki, önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da sözümüz nedir alma mazlumun ahıdır çıkar aheste aheste! Biz de mazlumların yanında yer almak suretiyle 40 bini aşan öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç, Allah'tan başka, kaldıramaz.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

"AMACIMIZ NETANYAHU HÜKÜMETİNİ ATEŞKESE ZORLAMAK"

Zaman zaman bana da geliyor. 'Bu bazı sıkıntılara neden olabilir' diyorlar. Ben de diyorum ki, 'Bütün sıkıntıları gidecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız'. Bugün bu insanların yanında yer almazsak, yarın benzer şeyler başımıza geldiğinde yanımızda kim yer alacak? Batı'nın koşulsuz desteği ile yoldan çıkan Netanyahu'yu ateşe zorlamaktır bizim görevimiz. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurmasının amacı Netanyahu hükümetini ateşkese zorlamaktır.

Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son 1 yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste 3 seçim yaşadık. 14-28 Mayıs seçimlerinde dirayetli tavrıyla milletimiz istikrar ve güvenin ortamının bozulmasına izin vermedi. 31 Mart seçimlerini Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Bu seçim sonuçlarının hayra tebdil olacağına inanıyoruz. 1 Nisan sabahı itibariyle seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

"ÖNÜMÜZDE 4 YILLIK HAZİNE DEĞERİNDE SEÇİMSİZ BİR SÜRE VAR"

Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, gerilim siyaseti, popülist dayatmalarla heba etmemiz gerekiyor. 4 yıllık sürede inşallah ekonomi başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YÖNELİK KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

Orta vadeli programı ve 12. Kalkınma Planı'nı geçen sene kamuoyuyla paylaşmıştık. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerine yükseltmenin gayreti içindeyiz. Önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz.

İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

"YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DAHA ÜMİT VERİCİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ"

Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri orta vadeli program beklentilerimizle uyumludur. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha ümit verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini sorunu ötelemek yerine enflasyonu düşürüp, kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız."

İsrail\'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan\'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz

İsrail, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ömer tektaş: ne gerekiyorsa yapin 17 3 Yanıtla
  • Erdal Kocak: çok geç kalınmış bir hamle keşke taaa baştan bu tavır gösterilse idi diğer bütün İslam ulkeleride Filistinin yanında olabilseler ama onların ipi malesef İsrail in elinde. 10 1 Yanıtla
  • Yunus Filiz: Cocola nolcak satışı mesela 7 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas: musluman is adamlari dernegi israil ile ticaret yapiyorsa musluman ibaresini kaldirin is adamlari dernegi kalsin. 7 0 Yanıtla
  • Emrah Yılmaztürk: Yorumlari onaylamıyorsunuz sizi gokay Kalaycıoğluna şikayet edeceğim. 4 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: İş adamları ve üreticiler sıkıntı yapmasın.Devletin elinde devasa bir finans kuruluşu olan emekliler var. 6 ay daha zam yapmaz 9.5 milyar dolarlık açık çıt diye kapanır. Cumhurbaşkanı böyle şeyleri dert etmez.Para sağlam. 0 0 Yanıtla

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