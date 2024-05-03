CHP Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığına yürüdü - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığına yürüdü

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CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Milletvekiller, TBMM’den Milli Eğitim Bakanlığına yürüyerek, ''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'', atanamayan öğretmenler ve Milli Eğitim Akademisi hakkında  basın açıklaması yaptı. Emir, “Biz bu maarif modelinin ne ismini ne hazırlanış yöntemini ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye’yi adım adım geriye götürmek, Mustafa Kemal’i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir” dedi.

03.05.2024 17:15
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(ANKARA) - CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Milletvekiller, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığına yürüyerek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", atanamayan öğretmenler ve Milli Eğitim Akademisi hakkında  basın açıklaması yaptı. Emir, "Biz bu maarif modelinin ne ismini ne hazırlanış yöntemini ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, Mustafa Kemal'i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir" dedi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Milletvekilleri ile bugün TBMM Çankaya Kapısı'ndan Milli Eğitim Bakanlığ'na yürüdü. MEB önüne gelen CHP'li vekiller burada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, atanamayan öğretmenler ve Milli Eğitim Akademisi hakkında  basın açıklaması yaptı. İlk olarak söz alan Murat Emir, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında Türkiye'ye dayttıkları kapalı kapılar ardında hazırladıklar ve kendi ideolojik saplantılarına hizmet edecek olan bu eğitim modelini reddettiğimizi ifade etmeye geldi. Çocuklarımızı,ihtiyacı bilimsek, laik ve çağdaş eğitimdir. Oysa geldikleri günden beri her gelen milli eğitim bakanı milli eğitimi yapboz tahtasına çevirdi, her geleni asıl maksadı milli eğitimi milli karakterinden uzaklaştırıp, dinsel ve gerici düşücelere bağlamaktı. Biz bu maarif modelinin ne ismini ne hazırlanış yöntemini ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, Mustafa Kemal'i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir."

Suat Özçağdaş da AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kaç milli eğitim bakanı, müfredat, eğitim sistemi değiştiğini bütçeden eğitime ayrılan payların yıllar içindeki düşüşünü kapsamlı bir şekilde anlattı.

Özçağdaş, eğitim sorununun sadece CHP'nin gündeminde olmadığını bugün yaşanan gelişmelerin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil kimseyi memnun etmediğini ifade etti. Geçen hafta taslağı kamuoyu ile paylaşılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim programı değil çağdışı bir eğitim manifestosu olduğuna işaret eden Özçağdaş, Bakan Yusuf Tekin ve kadrolarının eğitim için beka sorunu haline geldiğini söyledi. Ardından Özçağdaş, 6 madde halinde yeni eğitim modeli üzerine düşüncelerini ve sorularını paylaştı. Milli Eğitim Akademisi projesinin öğretmenleri mağdur etme projesi olduğunu da kaydeden Özçağdaş, akademi projesini bir öğretmen kıyımı olduğunu savundu.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VARSA ATANMAYAN ÖĞRETMEN VAR DEMEKTİR"

Atanmayan öğretmenler sorununa da dikkati çeken Özçağdaş, "Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğiniz 1 milyon 155 bin öğretmenin sorunlarını çözün, onlara insanca yaşama şartları sağlayın. İktidarı devraldığınızda sayısı 68 bin olan, 1 milyona yaklaşan atanmayan öğretmen sorununu çözün. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik bir emek sömürüsüdür, devlet ayıbıdır, derhal bundan vazgeçin. Ücretli öğretmen varsa atanmayan öğretmen var demektir, söz verdiğiniz atamaları yapın" çağrısını yaptı.

"EĞİTİM TÜRKİYE'DE TEMEL SORUN, SORUMLUSU DA YUSUF TEKİN VE LİYAKATSİZ KADROLARI"

İlgili eğitim programının laiklik ilkesini hedef aldığını bu nedenle programı tümden reddettiklerini dile getiren Özçağdaş, "Bunu da sadece iktidar adayı bir muhalefet partisi olarak değil, toplumun tüm kesimlerini temsil etme gayretinde olan bir yaklaşımla tüm yurttaşlarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız adına yapıyoruz. Bu yaşadıklarımız bize göstermektedir ki eğitim Türkiye'nin beka sorunudur ve eğitimin temel sorunu da Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin ve liyakatsiz kadrolarıdır" dedi.

"ÖZEL VE ERDOĞAN ARASINDA ATANMAYAN ÖĞRETMENLER VE MÜLAKAT SORUNU KONUŞULDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmesinde, atanmayan öğretmenler, mülakat sistemi ile ilgili herhangi bir konuşma olup olmadığına dair soruya Özçağdaş, "Genel Başkanımız atanmayan öğretmenlerimizin, sorun yaşayan öğretmenlerimizin, Türkiye'de mağdur olan kesimlerin tamamının taleplerinği cumhurbaşkanıyla paylaşmıştır. Mülakata da vurgu yapılmıştır, mülakatın kaldırlması yönündeki toplum talebini net bir şekilde dile getirmiştir" yanıtını verdi.

MEB'DE PROTESTO SONRASI SİMİT SOHBETİ

CHP'li milletvekillerin açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamaya gelen milletvekillerine ve takip eden basın mensuplarına simit, börek ve meyve suyu ikram etti. Murat Emir, MEB personeline ikramlar için teşekkür ederek, "Sayın bakanımıza selamlarımızı iletin" dedi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de "Bakanımız bir daha ki sefer tulum peynirini yüzde 100 buraya getirsin, tulum peyniri olmadan bir daha gelmiyoruz" diye konuştu. Emir'in, "Burada tulum peynirini Mustafa başkanın getirmesi lazım"sözü üzerine Sarıgül de "Tulum peyniri olmadığı zaman da üzüldük, tulum peyniri bekliyoruz"  karşılığını verdi.

CHP Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığına yürüdü
Kaynak: ANKA

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