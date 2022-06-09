Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı

Roma, Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Lille'den Zeki Çelik için harekete geçti. İtalyan ekibinin iki futbolcuyla da anlaşmaya vardığı öğrenilirken, milli yıldızların kulüpleriyle masaya oturulacağı ifade edildi.

GEÇEN SEZON YUNUS AKGÜN'Ü TAKİP ETTİLER

NTV Spor'un La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre, Jose Mourinho'nun, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün ile ilgili gerekli bilgilere sahip olduğu kaydedildi. 21 yaşındaki oyuncunun geçen sezon 9 gol ve 12 asist yaptığına ve performansıyla da Türkiye Milli Takımı'nda da yer almasının sürpriz olmadığına vurgu yapıldı. Yunus Akgün'ün yetenekli bir oyuncu olduğunun kaydedildiği haberde, forvet hattında Tammy Abraham ile birlikte göz alıcı şeyler yapabileceği savunuldu.

ZEKİ ÇELİK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Roma'nın diğer hedefinin Lille'in sağ beki Mehmet Zeki Çelik olduğu kaydedildi. 25 yaşındaki sağ bekin, geçen yazdan beri Roma'nın kıskacında olduğu ve transfer için orta noktanın daha önce bulunamadığı hatırlatıldı. Haberde, Zeki Çelik'in kontratının da 2023 tarihine sona ereceği ve oyuncu ile yıllık 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Roma'nın Zeki Çelik için 7.5 milyon euro civarında bir anlaşmaya sıcak baktığını vurgulanırken; Jose Mourinho'nun Türk esintili bir sağ kanada sahip olmayı düşündüğü yorumu yapıldı.