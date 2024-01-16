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Roma, Mourinho ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Roma, Mourinho ile Yollarını Ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Mourinho'nun yönetimindeki Roma, bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan topladı ve 9. sırada yer alıyordu.

Roma, Mourinho ile Yollarını Ayırdı
16.01.2024 - 12:01,
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve yeni teknik ekibin kısa süre içerisinde duyurulacağı bildirildi.

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu.

Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.

Kaynak: AA
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