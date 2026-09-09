Roma'nın futbolcusu Hermoso, Fenerbahçe karşısında 3 puan için her şeyi iyi yapmalıyız - Son Dakika
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Roma'nın futbolcusu Hermoso, Fenerbahçe karşısında 3 puan için her şeyi iyi yapmalıyız

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Roma forması giyen Mario Hermoso, yarın saat 19.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, rakip kim olursa olsun mentalitelerinin değişmediğini belirterek, kazanmak için her şeyi çok iyi yapmaları gerektiğini söyledi.

ROMA forması giyen Mario Hermoso, "Yarınki çok büyük bir maç. Her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor. Biz çok çalıştık. 2 gün evvel oynamış olabiliriz. Rakip kim olursa olsun mentalitemiz değişmiyor. Bizim için yeni bir maç diyebiliriz. Seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız ki 3 puanı alalım" dedi.

Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İtalyan ekibinin tecrübeli futbolcusu Mario Hermoso, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kendilerine söylediklerini uygulamaları gerektiğini belirten Mario Hermoso, "Hocamızın bize 'Bu takım öncü bir takım olmalı, kendimize güvenmeliyiz' dedi. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız ve kazanmalıyız. Bu tip maçlarda oynama kapasitesine sahip olmalıyız. Bu bizim için çok önemli bir maç" sözlerini kullandı.

'BU TİP MAÇLAR ÇOK ZOR'

Şampiyonlar Ligi seviyesindeki maçların zorluğundan bahseden Hermoso, "Belki bir zaman meselesidir bu. Sezonun başı zor oluyor. Bu tip maçlar çok zor. Gerçekten ortaya koyduğumuz bütün çabanın bir sonucu. Takımın belli bir görüşü var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sene takımı belirli bir seviyeye getirdik. Bu sezon bizim için çok önemli. Doğru yol hangisini bunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. İyi bir maç çıkaralım istiyoruz. Gol yememek bizim için önemli. Tabii ki gol de atmak istiyoruz" dedi.

'HER ŞEYİ ÇOK İYİ ŞEKİLDE YAPABİLMELİYİZ Kİ 3 PUANI ALALIM'

Galibiyet almak için her şeyi çok iyi yapmaları gerektiğine vurgu yapan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Bu tip karşılaşmalarda bütün takımların önemli ve değerli oyuncuları var. Yarınki çok büyük bir maç. Her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor. Biz çok çalıştık. 2 gün evvel oynamış olabiliriz. Rakip kim olursa olsun mentalitemiz değişmiyor. Bizim için yeni bir maç diyebiliriz. Seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız ki 3 puanı alalım" ifadelerini kullandı.

Mario Hermoso sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Her birimiz belli bir mentaliteye sahibiz. Geçen sene de aynı şeyi yaptık. Geçen sene takım olarak zor anlarımız oldu. Takım o zamanlarda güçlü bir mesaj verdi. Her birimiz aynı duyguyu taşıyorduk. Biz kendimize güveniyoruz. İleriye gideceğiz ve uzun süre Roma'yı Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz."

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roma'nın futbolcusu Hermoso, Fenerbahçe karşısında 3 puan için her şeyi iyi yapmalıyız - Son Dakika

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