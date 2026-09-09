Roma Teknik Direktörü Gasperini: Fenerbahçe çok değerli bir takım, zamana ihtiyaçları var - Son Dakika
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Roma Teknik Direktörü Gasperini: Fenerbahçe çok değerli bir takım, zamana ihtiyaçları var

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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacaklarını belirterek, sarı-lacivertli takımın çok değerli ve güçlü bir ekip olduğunu söyledi. İspanyol savunmacı Mario Hermoso ise bu maçı kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak İtalya ekibi Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, sarı-lacivertlilerin çok önemli oyuncuları olduğunu söyledi.

Gasperini ve Roma'nın İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso, müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gasperini, İtalya Serie A'nın 3. haftasında Atalanta'yı 2-1 yendikleri müsabakadan farklı bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kulüp açısından en önemli maçlardan birini oynayacağız. Her teknik direktör ve oyuncu, bu tür müsabakalarda yer almak ister. Fenerbahçe'ye karşı kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik. Bu, çok önemli ve değerli bir maç. Kendimize güvenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok önemli ve güçlü bir takım olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz kendi özelliklerimizle oynama öz güvenini kazanmalıyız. Kendimize güvenmeliyiz. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz." diye konuştu.

Gasperini, Roma'nın uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığını aktararak, "Bu yüzden bu maç bizim için çok önemli. İnsanlar maçı merak ediyor. Fenerbahçe ile daha önce oynamadık. Bizim için bu bir yenilik. Aynı zamanda rakibimiz için de yenilik." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan 68 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"İki sene önce Atalanta'nın başındayken Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştım. Şimdi de Roma'nın teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacağım. Bundan dolayı gururluyum. Şampiyonlar Ligi, farklı ülkelerin en güçlü takımlarının karşılaştığı bir lig. Bazen maça iyi başlasanız da sonuç sonra değişebilir. Önemli olan maçın içinde kalmanız ve yeteneklerinize güvenmeniz. Bu tür maçlarda rakibi zor durumda bırakmalıyız."

Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe'nin son oynadığı ve 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisini izlediğini aktararak, "Fenerbahçe'nin farklı maçlarını da izledim. Fenerbahçe'de iyi oyuncular var. Zaman içinde de güçleneceklerdir. Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım. Sadece biraz zamana ihtiyaçları var." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini dışında bütün oyuncuların yarın forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de yarın oynayamayacak Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin çok önemli oyuncular olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin çok güçlü oyuncuları var. Bazı oyuncular sakatlanabiliyor veya ceza sebebiyle oynayamayabiliyor. Bu iki kişi olmamasına rağmen Fenerbahçe, yine de çok güçlü bir takım." ifadelerini kullandı.

Hermoso: "Bu maçı kazanmalıyız"

Roma'nın İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso ise maçı kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Hermoso, "Teknik direktörümüz, bize öncü bir takım olmamız gerektiğini anlattı. Kendimize güvenmemiz gerektiğini de söyledi. Hocamızın öğrettiklerini uygulamalıyız. Bu maçı kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında bu tip maçların zor olduğunu kaydeden İspanyol oyuncu, "Ne yaptığımızı biliyoruz. Takımı geçen sene belli bir seviyeye getirdik. Doğru yolu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak çok önemli. Gol yememek bizim için önemli. Tabii ki bunun yanında gol atmak istiyoruz." diye konuştu.

Mario Hermoso, Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımların çok değerli oyunculara sahip olduğunu aktararak, "Yarın çok büyük bir maça çıkacağız. Her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz gerekiyor. Biz, bu maç için çok çalıştık. Rakip kim olursa olsun zihniyetimiz değişmiyor. Bizim için yeni bir maç diyebiliriz. İtalya'ya göre seviyeyi biraz daha artırmamız gerekiyor. Yarın 3 puan kazanmak için her konuda en iyi halimizde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Roma Teknik Direktörü Gasperini: Fenerbahçe çok değerli bir takım, zamana ihtiyaçları var - Son Dakika

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