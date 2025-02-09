Roma, Venezia'yı 1-0 Yenerek Serisini Uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Roma, deplasmanda Venezia'yı 1-0 mağlup etti.
Pierluigi Penzo Stadı'nda oynanan ve milli futbolcu Zeki Çelik'in 90 dakika görev yaptığı müsabakada konuk ekibin golünü 57. dakikada penaltı vuruşundan Paulo Dybala kaydetti.
Karşılaşma öncesinde ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Roma, seriyi 8 maça çıkardı.
Roma bu süreçte 5. galibiyetini elde ederken, 3 de beraberlik yaşadı.
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