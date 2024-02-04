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Kadın Güreş Milli Takımı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Spor

Kadın Güreş Milli Takımı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Kadın Güreş Milli Takımı, Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele edecek

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu açıklandı. Milli sporcular, 12 Şubat'ta yola çıkarak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaklar.

04.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:18
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Romanya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alacak Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu açıklandı.

Romanya'nın Bükreş şehrinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kadın Milli Takım kadrosu belli oldu. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak üzere 12 Şubat'ta yola çıkacak.

Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu şöyle:

50 kg: Evin Demirhan Yavuz

53 kg: Zeynep Yetgil

55 kg: Tuba Demir

57 kg: Elvira Kamaloğlu

59 kg: Eda Tekin

62 kg: Ebru Dağbaşı

65 kg: Kadriye Aksoy

68 kg: Buse Çavuşoğlu

72 kg: Nesrin Baş

76 kg: Yasemin Adar Yiğit - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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