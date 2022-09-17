At Terbiyesi Balkan Şampiyonası - Son Dakika
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At Terbiyesi Balkan Şampiyonası

17.09.2022 23:48
At Terbiyesi Balkan Şampiyonası

Romanya'da düzenlenen 2022 At Terbiyesi Balkan Şampiyonası Yıldızlar Takım Testi'nde Emir Yücel, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper ve Nehir Kaya'dan oluşan yıldızlar takımı birincilik kazandı.

Romanya'da düzenlenen 2022 At Terbiyesi Balkan Şampiyonası Yıldızlar Takım Testi'nde Emir Yücel, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper ve Nehir Kaya'dan oluşan yıldızlar takımı birincilik kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Prahova kentinde Baicoi kasabasında yapılan organizasyonda Emir Yücel, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper ve Nehir Kaya'dan oluşan yıldızlar takımı birinci sırayı aldı.

Öte yandan şampiyonada gençler ferdi testinde Mert Kırık da üçüncü olmayı başardı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

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