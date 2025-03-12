Romulo'nun Feyenoord Teklifi Kafasını Karıştırdı - Son Dakika
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Romulo'nun Feyenoord Teklifi Kafasını Karıştırdı

Romulo\'nun Feyenoord Teklifi Kafasını Karıştırdı

Göztepe'nin yıldızı Romulo, Feyenoord'dan gelen teklifi mutsuzlukla karşıladı ve sakatlık sorunları yaşıyor.

12.03.2025 11:02
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Son zamanlarda performansı düşen ve sakatlık sorunları yaşayan Romulo'nun ara transfer döneminde Feyenoord'dan aldığı teklif sonrasında kafasının karıştığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de 27 hafta itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyete imza atan Göztepe, topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son haftalarda düşüşe geçen İzmir ekibi, son 6 maçtır da galibiyete hasret kaldı. Göztepe, bu süreçte Avrupa hayalinden uzaklaşırken, bir de Romulo bilmecesi yaşanıyor. Gösterdiği performansla birçok takımın yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'dan yaklaşık 12 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği ve sarı-kırmızılı ekibin de bu teklifi yetersiz bulduğu için kabul etmediği öğrenildi. Yaşanan bu durum üzerine de 23 yaşındaki oyuncunun teklifin geri çevrilmesinden dolayı mutsuz olduğu ifade edildi.

Sakatlıklardan kurtulamıyor

Göztepe'nin hücumdaki en etkili silahı olan Romulo, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. 23. haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalıp, 26. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında formasına kavuşmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Romulo'nun dönüşünden dolayı mutluluk yaşarken, 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında tekrar sakat oyuncular listesine eklendi ve kadroya giremedi. Golcü oyuncunun hafta sonu iç sahada oynanacak Eyüpspor müsabakada kadroda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Feyenoord, Politika, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romulo'nun Feyenoord Teklifi Kafasını Karıştırdı - Son Dakika

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