Ronald Koeman: Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak - Son Dakika
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Ronald Koeman: Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye ile oynayacakları maç hakkında yaptığı açıklamada, 'Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak' dedi. Koeman, Türk taraftarların tribünlerdeki etkisine de değinerek, 'Atmosfer açısından ne bekleyebileceğimizi tahmin edebiliyoruz' şeklinde konuştu. Hollanda Teknik Direktörü, turnuvaya iyi başladıklarını ve bu seviyeyi muhafaza etmeleri gerektiğini vurguladı.

05.07.2024 23:25
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- Ronald Koeman: "Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak"

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman:

"Atmosfer açısından ne bekleyebileceğimizi tahmin edebiliyoruz"

BERLİN - Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye ile oynayacakları maç hakkında yaptığı açıklamada, "Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak" dedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek. Maç öncesinde stadyumda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Karşımızda farklı bir oyun oynayan farklı bir rakip var. Farklı özellikleri olan bir takım. 4'lü savunmayla oynamış bir takım 5 savunma oyuncusuyla oynamış bir takım ve Romanya gibi yüreğiyle futbol oynayan bir takım ama biz her zaman kendimize odaklanıyoruz ve biz de çok iyi bir oyun oynayabileceğimizi Romanya karşısında gösterdik. Farklı rakipler karşısında kendimize alan yapmaya çalışıyoruz. Bunu mevcut takımımızla yapabileceğimiz gibi bir takım değişikliklere de gidebiliriz. Zaten buna çalışıyoruz. En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek, ne kadar iyi olabileceğimiz göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık. Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak" diye konuştu.

"Atmosfer açısından ne bekleyebileceğimizi tahmin edebiliyoruz"

Türk taraftarların tribünlerde çok olmasıyla ilgili olarak Koeman, "Çok oyuncunun ve benim bu konuda tecrübemiz var. Türk takımlara karşı maçlara çıktık ve her zaman harika bir atmosferde maçlar oynandı. Yapmamız gereken topu tutmak, topa hakim olmak ve taraftarın sesini bu şekilde kısmak. Yarın da bu olacaktır ama tabi sakin kalmamız gerekiyor. Ciddiyeti elden bırakmamız gerekiyor ve odaklanmış konsantre şekilde maç oynanmamız gerekiyor. Karşımızda istekli, iyi futbol oynayan bir takım var ama hepimiz biliyoruz ki zaman zaman açık verebiliyorlar ve sizde doğru tercihte bulunarak bunlardan istifade edebiliyorsunuz. Atmosfer açısından ne bekleyebileceğimizi tahmin edebiliyoruz. Bu koşullarda oynamak güzel. Birbirimizi duymak biraz zor olabilir ama herkes üstüne düşeni yaparsa sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bazen farklı taktikler deniyoruz, sürpriz yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Turnuvaya iyi başladıklarını ifade eden Ronald Koeman, "Son maçta iyi seviyede bir futbol sergiledik. Bu seviyede tekrarlarsak bizim için çok iyi bir turnuva olabilir. Her maç zorlu. Büyük takımlar farklı maçlarda zorluk yaşadı. İngiltere son saniye gol buldu. Portekiz penaltılarla kazandı. O yüzden mücadele etmeniz gerekiyor ama son maç bize güven telkin etti. Bu seviyeyi muhafaza etmemiz lazım. Bu seviyenin altına düşersek turnuvadaki amacımızı gerçekleştiremeyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ronald Koeman: Kendimizi özgüvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak - Son Dakika

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