Ronaldo'dan 4.3 milyon euroluk yüzük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ronaldo'dan 4.3 milyon euroluk yüzük

Ronaldo\'dan 4.3 milyon euroluk yüzük
16.08.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e dudak uçuklatan bir jest yaptı. Ronaldo, Rodriguez'e 4.3 milyon euro değerinde bir yüzük hediye etti. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin büyük bir düğün planladığı öğrenildi. Çifte yakın kaynaklar, ikilinin bu özel günü heyecanla beklediğini ifade etti.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulunmuş ve çift nişanlanmıştı.

4.3 MİLYON EUROLUK YÜZÜK

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez'e hediye ettiği yüzüğün 4.3 milyon eurodan fazlaya mal olduğu yazıldı.

Ronaldo'nun, yüzük ile birlikte Georgina Rodriguez'e çeşitli hediyeler de verdiği ve bu hediyelerin değerinin de 310 bin euro'dan fazla olduğu kaydedildi.

"BÜYÜK BİR DÜĞÜN OLACAK"

The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Planlamaya başladılar ve büyük bir düğün olacak. İkisi de sabırsızlanıyor. Hayatlarında bir kez yaşayacakları bir an olduğunu biliyorlar. Cristiano, her zaman evlenmek istemişti ve çok heyecanlı. Georgina'yı dünyanın en mutlu kadını ve çocuklarının mutlu annesi yapmak istiyor." sözlerini sarf etti. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, 2016 yılından bu yana birlikte. Çiftin iki çocukları var.

Cristiano Ronaldo, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'dan 4.3 milyon euroluk yüzük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 08:19:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ronaldo'dan 4.3 milyon euroluk yüzük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.